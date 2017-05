Netanyahu a Trump, Israele vuole la pace

(ANSA) - TEL AVIV, 22 MAG - "Grazie per la sua storica visita in Israele che avviene nella sua prima missione all'estero". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyhu nel discorso di benvenuto al presidente Donald Trump che ha sempre chiamato per nome. Netanyahu ha poi detto che "Israele cerca la pace" e accennando al volo diretto tra Riad e Tel Aviv di Trump ha aggiunto: "Spero che anche un giorno il premier di Israele possa volare da Tel Aviv a Riad con un volo diretto". "Nel mio viaggio in questi giorni ho trovato nuove ragioni di speranza", ha detto dal canto suo il presidente Trump nel suo discorso all'aeroporto Ben Gurion. "Abbiamo un'opportunità rara di portare stabilità e pace nella regione", ha aggiunto. "Sono venuto per ribadire il legame che non può essere spezzato tra Stati Uniti e Israele".