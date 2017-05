L. elettorale: Salvini, voto tutto se elezioni a settembre

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - "Legge elettorale? Ne voto una qualunque ma io preferisco il maggioritario; lo preferivo quando da milanese che abita in zona Baggio-Bande Nere sapevo quale era il parlamentare che avevo eletto. Il sistema elettorale migliore è il maggioritario dove l'elettore sa chi elegge e dove chi vince vince e governa e chi perde fa l'opposizione. Il proporzionale è tutto più confuso, Berlusconi lo ha detto, ma ragionerò col PD e poi Renzi dice che ragionerà con Berlusconi. A me non piace un sistema dove chiedi il giorno prima il voto senza dire con chi governerai e poi decidi a urne chiuse. Detto questo se mi dicono che se passa il sistema tedesco gli italiani possano votare a settembre, pur di andare a votare te lo voto". Così il leader della Lega Nord, Matteo Salvini, a Rtl 102.5.