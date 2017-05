Mattarella, fondamentale azione antimafia magistratura

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Ricordare nell'Aula del Consiglio superiore della magistratura la strage di Capaci, con l'assassinio di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli uomini della scorta, "assume il significato di ribadire l'importanza fondamentale dell'azione di contrasto delle forze giudiziarie e delle forze dell'ordine" alla mafia. Lo ha sottolineato il presidente Sergio Mattarella aprendo il Plenum straordinario del Csm a Roma. Il ricordo di Giovanni Falcone, i cui 25 anni dalla strage cadono domani, "non deve trasferirsi in una celebrazione rituale" perché, ha aggiunto il presidente, "lo spirito e i criteri del suo impegno" rimangono validi. Falcone diceva, e questo è valido ancora oggi che "la mafia non è invincibile ma è un fenomeno terribilmente serio".