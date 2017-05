G7: Boschi, Italia pronta, sfatati stereotipi datati

(ANSA) - TAORMINA (MESSINA), 22 MAG - "Italia è pronta per presentarsi al mondo. Qualcuno disse qualcosa di banale sulla Sicilia (la presenza della mafia, ndr) e per questo il G7 fu spostato da Firenze a Taormina. Abbiamo superato tutti gli stereotipi datati. Anche rispettando tempistica dei lavori senza deroghe e con i fondi necessari, visto che abbiamo dati priorità all'emergenza terremoto". Lo ha detto la sottosegretaria ala Presidenza del consiglio, Maria Elena Boschi, in conferenza stampa all'Hotel San Domenico di Taormina, per il G7 del 26 e 27 maggio prossimi, con il segretario generale di Palazzo Chigi, Paolo Aquilanti, il commissario per il G7, Riccardo Carpino, il capo delegazione struttura del G7, Alessandro Modiano, il prefetto di Messina, Francesca Ferrandino, e il sindaco di Taormina, Eligio Giardina.