Migranti: in 952 sbarcati a Taranto da nave Diciotti

(ANSA) - TARANTO, 22 MAG - Sono sbarcati la scorsa notte al porto di Taranto, dal pattugliatore della Guardia costiera 'Ubaldo Diciotti', 952 migranti soccorsi nelle ultime ore in mare e provenienti dalla Siria e dall'Africa centrale. Fra loro anche una salma. Si tratta in maggioranza di uomini, ma a bordo c'erano anche un centinaio di donne e circa 200 minori, mentre sono diversi i nuclei familiari presenti. Due bambini sono stati portati in ospedale perché febbricitanti e poi ricondotti, dopo gli accertamenti, nell'hotspot, dove sono in corso le procedure di identificazione. Le operazioni di accoglienza sono state coordinate dalla Prefettura. Già questo pomeriggio, secondo quanto riferito dal responsabile della struttura, Michele Matichecchia (comandante della polizia locale), un primo gruppo di 400 persone verrà smistato verso altre località con bus privati. I migranti saranno tutti identificati nell'hotspost nel giro di 24 ore. Non si segnalano criticità.