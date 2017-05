L.elettorale: Salvini,patto Berlusconi-Renzi?No a minestroni

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - "Se Berlusconi e Renzi propongono una legge proporzionale come in Germania, dove per altro i principali partiti di centro-destra e centro-sinistra governano insieme, dove vogliono arrivare?". Matteo Salvini risponde così a Rtl 102.5, alla domanda se il dialogo sulla legge elettorale tra i due leader possa essere l'anticamera a un nuovo patto del Nazareno. "A me - sottolinea - non piacciono i minestroni, perché i minestroni alla Monti hanno partorito la legge Fornero, un aumento di debito pubblico, un aumento di pressione fiscale: in Italia chi produce paga il 64% di tasse, fino al 27 agosto si lavora per lo Stato, siamo al terzo mondo. Detto questo, per scongiurare questa ipotesi di minestrone, noi siamo d'accordo, gli italiani votino entro settembre, e poi avremo una proposta seria, coerente, realizzabile, è da due anni che proponiamo, numeri alla mano, la tassa unica al 15% per tutti gli italiani. Da due anni ci dicono che non si può e adesso la applicheranno Trump negli Stati Uniti e la May a Londra".