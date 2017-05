(ANSA) - CASCIA (PERUGIA), 22 MAG - "La riapertura della Basilica di Santa Rita e la conclusione dei lavori di restauro al suo interno sono forti segnali di rinascita che possono dare speranza a tutto il territorio che affronta con coraggio le sfide della ricostruzione": è quanto ha scritto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, in una lettera alle suore del monastero di Santa Rita di Cascia. Letta dal rettore della Basilica, padre Bernardino Pinciaroli, in avvio delle celebrazioni in onore della festa della Santa. Gentiloni era stato invitato a partecipare all'evento, ma come scritto sulla lettera il premier non ha potuto raccogliere l'invito per "impegni istituzionali che mi impediscono di essere presente alle celebrazioni". (ANSA).