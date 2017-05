(ANSA) - ARICCIA (ROMA), 22 MAG - "Oggi è una giornata in cui arriva un messaggio di ottimismo". Lo ha detto il presidente del consiglio Paolo Gentiloni, ad Ariccia, commentando i dati Istat sul Pil. "Sappiamo che le condizioni di crescita del nostro Paese, che finalmente ci sono, sono graduali e il fatto che in una giornata come oggi si registri che questa gradualità ha una spinta verso l'alto è un fatto che ci incoraggia ad affrontare a testa alta le sfide che la nostra economia avrà nei prossimi mesi e io penso potrà affrontare in modo stabile e con fiducia nel futuro". "Vedo - premetto - che ci sono degli aggiustamenti in rialzo delle previsioni di crescita del nostro Paese. Si dirà che Istat ha aggiustato solo di uno 0,1 per cento, ma qui si vive di aggiustamenti progressivi".