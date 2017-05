Tav: No Tav lanciano uova contro la polizia

(ANSA) - TORINO, 22 MAG - Un gruppo di attivisti No Tav ha lanciato uova contro la polizia che sta presidiando la sede dell'Unione industriale di Torino, dove è in corso la presentazione alle imprese dei lavori della nuova ferrovia Torino-Lione. I manifestanti sono stati allontanati. In tutto sono un centinaio. In precedenza gli attivisti avevano cercato di avvicinarsi alla sede del convegno, ma erano stati allontanati dalle forze dell'ordine e avevano poi inscenato un piccolo corteo nelle vie adiacenti. Quella di oggi all'Unione Industriale di Torino era la prima tappa del roadshow europeo promosso da Telt, la società incaricata di costruire e gestire la nuova ferrovia ad alta velocità, per presentare l'opera. Gli appalti lanciati tra il 2017 e il 2019 hanno un valore di 5,5 miliardi di euro.