Fuga di gas, evacuata una scuola a Barletta

(ANSA)- BARLETTA, 22 MAG -Una fuga di gas si è verificata a Barletta, intorno alle 11.50, nella zona fra il quartiere Patalini e la nuova 167, a ridosso di un plesso scolastico. La scuola elementare, per precauzione, è stata evacuata. Non c'è pericolo per persone o cose. Sul posto ci sono vigili del fuoco, carabinieri e la polizia locale, gli agenti di polizia e i tecnici dell'Italgas che stanno lavorando alla riparazione delle condutture. A causare la perdita di gas è stata la rottura di una conduttura. "Una ruspa che era al lavoro per la realizzazione di 'sotto servizi', non per conto di Italgas - chiariscono dall'ufficio stampa Italgas - ha urtato accidentalmente una condotta del gas, danneggiando l'allacciamento". "Le squadre intervenute - spiega Italgas - stanno lavorando alla messa in sicurezza dei luoghi". Il disagio riguarda 200-300 utenti ai quali il servizio è stato tagliato e si prevede di ripristinarlo entro stasera. Tutta la zona è stata interdetta al traffico e gli esercizi commerciali sono chiusi.