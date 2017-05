Ue: Lupi, non torneremo indietro su abolizione Imu

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - "L'Ue dovrebbe ormai aver capito che tra i suoi compiti non c'è quello di rendersi invisa ai Paesi che vi partecipano con lezioncine che non le competono: individuati i saldi e parametri da rispettare l'Europa potrebbe esimersi da indicare quali tasse le piacciono e quali no. In Italia, siamo riusciti ad abolire quella tassa odiosa che era l'Imu sulla prima casa. In un Paese dove l'80% delle famiglie è proprietaria dell'alloggio in cui abita è questa una conquista dalla quale non intendiamo assolutamente recedere". Lo dichiara Maurizio Lupi, capogruppo di Ap alla Camera. "Ora - prosegue - sulla spinta dell'immancabile 'ce lo chiede l'Europa' si rialzano le richieste di nuove Imu in nome, si dice, dalla Costituzione che parla di progressività della tassazione. C'è già, ed è giustamente sui redditi. Chi vuole nuove tasse o patrimoniali più o meno mascherate sappia che non appoggiamo questo governo perché distrugga quello che di buono ha fatto il governo precedente, sostenuto dalla stessa maggioranza".