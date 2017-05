(ANSA) - CITTA' DEL VATICANO, 22 MAG - "Non unitevi ai profeti di sventura, per favore, che tanto danno fanno alla Chiesa e alla vita consacrata; non cedete alla tentazione dell'assopimento, come gli apostoli nel Getsemani, e della disperazione". Lo ha detto il Papa parlando con le Pie Discepole del Divin Maestro. "Fortificate la vostra vocazione di 'sentinelle del mattino' per poter annunciare agli altri la venuta dell'aurora. Sorelle carissime svegliate il mondo, illuminate il futuro!", ha esortato il Papa.