Falcone: scritta 'W mafia' su marciapiede a Corsico

(ANSA) - MILANO, 22 MAG - Il giorno prima che cada il 25/mo anniversario della strage di Capaci in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie e tre uomini della scorta - è apparsa sul marciapiede accanto all'ingresso della biblioteca di Corsico, nel milanese, la scritta 'W mafia'. "Anche azioni come una scritta vanno condannate con fermezza" ha detto il sindaco Filippo Errante parlando di "gesto provocatorio di un imbecille". Un imbecille che Errante invita a "leggere qualche libro sulle mafie", soprattutto "sulla strage di Capaci". Proprio domani il Comune (investito l'anno scorso dalle polemiche per l'autorizzazione, poi bloccata, a una sagra organizzata anche dal parente di un boss della 'ndrangheta) ha organizzato una commemorazione con la deposizione di una corona in largo Quarto Savona 15 (ovvero la sigla dell'auto di scorta di Falcone). Secondo il sindaco, bisogna "sempre ricordarci che dobbiamo la nostra libertà a chi quotidianamente, con una divisa o come magistrato o giornalista, lotta contro le mafie". (ANSA).