(ANSA) - TEL AVIV, 22 MAG - "Amiamo e rispettiamo Israele, siamo con voi". Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump appena atterrato a Tel Aviv sottolineando, davanti al premier israeliano, Netanyahu "il legame indissolubile" che unisce Stati Uniti e Israele. "Nel mio viaggio in questi giorni ho trovato nuove ragioni di speranza", ha detto Trump nel suo discorso all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv. "Abbiamo un'opportunità rara di portare stabilità e pace nella regione", ha aggiunto Trump. "Sono venuto per ribadire il legame che non può essere spezzato tra Stati Uniti e Israele".