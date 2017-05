(ANSA) - ROMA, 22 MAG - E' morta dopo due giorni di agonia una ragazzina di 16 anni travolta sabato pomeriggio da un taxi a Roma vicino San Giovanni. La ragazzina è deceduta al Bambino Gesù dove era stata trasferita dall'ospedale San Giovanni in gravissime condizioni. Dai rilievi della polizia locale sembra che la ragazzina si trovasse da sola nei pressi della fermata del bus in via dell'Amba Aradam all'altezza di Porta Metronia. Ancora da chiarire la dinamica del'incidente. Il conducente del taxi si è fermato a prestare soccorso.