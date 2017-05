(ANSA) - TEHERAN, 22 MAG - L'Iran ha chiesto agli Stati Uniti di "smettere di fornire armi ai principali sponsor del terrorismo". Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Bahram Qasemi, in riferimento al contratto da 110 miliardi di dollari per la fornitura di armi all'Arabia Saudita, firmato da Donald Trump nella sua prima visita in Medio Oriente. Qasemi ha invitato Washington ad "abbandonare la politica di scontro, l'iranofobia e la pericolosa vendita di armi ai principali sponsor del terrorismo".