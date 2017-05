Dall'impianto antincendio acqua per piscina di Sori

(ANSA) - GENOVA, 22 MAG - Un danno alle casse del comune di Sori da 35 mila euro. Ammanco causato dal figlio dell'ex vicesindaco della cittadina che si era allacciato abusivamente all'impianto antincendio del comune per rifornire la piscina gestita da una società di cui il padre era vicepresidente. L'uomo, Guido Polipodio, è indagato per furto aggravato, ma l'inchiesta è ancora in corso e potrebbe portare altre novità. La vicenda, come anticipato dal Secolo XIX, parte da un esposto dell'attuale sindaco Paolo Pezzana. L'inchiesta oltre a scoprire il furto d'acqua sta puntando a fare luce su una fideiussione che impegna il comune a garantire la medesima società, per il restyling dello stadio del nuoto dopo avere avuto un finanziamento dal Credito sportivo (1,2 mln). Se tale prestito non venisse restituito, Sori si ritroverebbe con un dissesto economico. L'inchiesta della procura cerca di far chiarezza sull'incrocio di rapporti tra la ex giunta, guidata da Luigino Castagnola, il vice sindaco Bruno Polipodio e la Rari Nantes Sori.