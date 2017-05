L. elettorale: Martina, noi disponibili al confronto

(ANSA) - NAPOLI, 22 MAG - "C'è un lavoro in commissione che ha i suoi tempi. Noi abbiamo detto quello che dovevamo dire in termini di disponibilità al confronto. Credo che dobbiamo lavorare tutti perché in modo rapido si arrivi ad una ipotesi sulla base del testo che abbiamo presentato e che si discuterà a breve, come abbiamo detto anche in queste ore". Così il ministro delle Politiche Agricole, Maurizio Martina, a Napoli, a chi gli chiedeva in merito al fatto che il leader di Ap, Angelino Alfano, ha detto di avere le "mani libere" dopo l'ipotesi di apertura di un confronto del Pd con Silvio Berlusconi. "Massima disponibilità a confrontarci - ha aggiunto- l'importante è dare agli italiani una legge elettorale di stampo europeo utile".