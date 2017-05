(ANSA) - GENOVA, 22 MAG - "La legge elettorale non è una merce di scambio. Il Pd non chiede elezioni anticipate e quindi non c'è nessuno scambio da fare. Io credo che dobbiamo concentrarci tutti insieme per dare al paese una legge elettorale che consenta governabilità e centralità dei problemi del cittadino e non delle correnti dei partiti". Lo ha detto il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Graziano Delrio a margine di un incontro elettorale a sostegno del candidato del centrosinistra a Genova Gianni Crivello commentando possibili intese con Forza Italia sulla legge elettorale.