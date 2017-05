Dorme su bus e resta chiuso in deposito, liberato da Cc

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 22 MAG - Si è addormentato sulla 'corriera' che da Reggio Emilia avrebbe dovuto riportalo a casa - ossia nella struttura ricettiva che lo ospita a Boretto nel Reggiano - ed è rimasto chiuso nel deposito dei bus della cittadina a dove è stato liberato dai Carabinieri. Protagonista della vicenda - accaduta nella notte tra sabato e la prima mattinata di ieri - un 22enne profugo del Gambia. Il giovane al suo risveglio, dopo circa 10 ore di sonno, si è ritrovato chiuso nel deposito dei mezzi della società che gestisce i trasporti pubblici in provincia Reggio Emilia. Per attirare l'attenzione ha iniziato a percuotere le pareti della serranda di chiusura del deposito, attirando l'attenzione dei residenti che insospettiti per i rumori provenienti dal deposto chiuso hanno allertato il 112. Una volta giunti sul posto i militari - chiamati da una donna che ha segnalato i rumori sospetti - hanno appurato che non si trattasse di ladri e hanno liberato il 22enne poi condotto nella struttura in cui è ospitato.(ANSA).