Trump al Muro Pianto tocca le pietre

(ANSAmed) - TEL AVIV, 22 MAG - Donald Trump è giunto al Muro del Pianto a Gerusalemme accompagnato dalla moglie Melania. Insieme a lui la figlia Ivanka e il genero Jared Kushner. Trump - che è il primo presidente americano in veste ufficiale a visitare il luogo sacro dell'ebraismo - era affiancato dal rabbino capo del Muro Pianto, Shmuel Rabinovicz. Dopo l'arrivo, Melania e Ivanka si sono dirette nella parte riservata alle donne. Subito dopo il presidente Usa con la kippà in testa si è avvicinato al Muro, ha appoggiato la mano destra sulle pietre millenarie in meditazione ed ha infilato un biglietto di voto come vuole la tradizione. Questa parte della visita, come quella al Santo Sepolcro è considerata privata, quindi senza esponenti politici israeliani. Ingenti le misure di sicurezza: un lungo telo è stato posto davanti la piazza prospiciente il Muro in modo che non si possa vedere oltre.