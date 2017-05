(ANSA) - TEHERAN, 22 MAG - Quello tra Donald Trump e alcuni capi di Stato arabi in Arabia Saudita è stato "uno show senza valore politico, ripetuto più volte". Lo ha detto il presidente dell'Iran, Hassan Rohani, nella prima conferenza stampa dopo la rielezione alla guida del Paese. "Il problema del terrorismo - ha detto - non si risolve tenendo riunioni e versando denaro nelle tasche delle superpotenze"."Certamente gli Usa non sarebbero disposti a scambiare le vittime degli attacchi dell'11 settembre con i soldi che si ricevono dalla vendita di armi".