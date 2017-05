Camion contro bus Mestre: conducente aveva pistola,arrestato

(ANSA) - VENEZIA, 22 MAG - La polizia ha arrestato il conducente del furgone frigorifero che stamane a Mestre aveva tamponamento un autobus di linea dell'Actv in via della Libertà. L'uomo, Massimo Poli, 47 anni, di Casalmaggiore (Cremona), ha scoperto che l'uomo, all'interno di un marsupio, aveva una pistola calibro 6,35 mm. priva di matricola, nonché 15 cartucce a palla delle medesime caratteristiche di quelle trovate all'interno dell'arma. E' stata subito posta sotto sequestro e consegnata alla scientifica che sta procedendo ad accertamenti e rilievi sull'arma, per verificarne la provenienza. L'uomo dovrà rispondere di detenzione di arma clandestina. L'incidente ha provocato una ventina di feriti, non gravi, ed il blocco della viabilità per diverse ore della giornata.