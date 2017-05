All'asta sacca con primo materiale lunare venduta per errore

(ANSA) - NEW YORK, 22 MAG - La sacca con il primo campione di materiale lunare raccolto da Neil Armstrong nella missione del 1969, andrà all'asta a luglio da Sotheby's, a New York. E potrebbe essere battuta per una cifra dai 2 ai 4 milioni di dollari. La borsa con la polvere lunare e' indicata come 'Lunar Sample Return', e andrà all'asta il prossimo 20 luglio, nel 48esimo anniversario dall'atterraggio sulla luna dell'Apollo 11, quando Armstrong fu il primo uomo a mettere piede sulla Luna. Sara' la prima vendita legale di un cimelio della missione, come ha confermato ai media Usa Jim Hill, capo della divisione manufatti della Nasa, secondo il quale l'oggetto ha un valore "inestimabile". La sacca e' arrivata alla casa d'aste dopo varie peripezie, e dopo che l'agenzia spaziale americana ha fatto causa senza successo all'attuale proprietaria per recuperarla. Sotheby's ha detto che Carlson intende donare una parte del ricavato in beneficenza e istituire una borsa di studio presso la sua alma mater, la Northern Michigan University.