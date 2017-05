(ANSA) - ROMA, 22 MAG - "C'è una proposta di testo base depositata in commissione, il dibattito fra le forze politiche è in corso ed è stata fissata una data per l'inizio della discussione nell'Aula della Camera. Questi sono i punti fermi e a questo mi atterrei". Lo afferma la ministra per i Rapporti con il Parlamento, Anna Finocchiaro, a proposito del confronto sulla legge elettorale. "Manterrei una certa distanza nel valutare quanto accade, guardando con distacco alle fibrillazioni di giornata", conclude la ministra.