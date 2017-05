L. elettorale: Di Maio, proposte contro M5s per arginarci

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - "Finchè provano ad arginarci vuol dire che noi siamo i loro nemici e per noi è una referenza". Così il vicepresidente M5S della Camera, Luigi Di Maio che commenta, a margine di un convegno sull'energia, le ipotesi in discussione sulla legge elettorale. Per Di Maio l'interlocuzione del M5s è possibile solo a patto di partire "dall'unica legge costituzionale, che è quella venuta fuori dalla Consulta". Su quella "siamo disponibili con tutti quelli che vogliono starci. Bisogna ripartire da quell'impianto mentre nel giro di due giorni ne sono venuti fuori due che mirano a mettere insieme Forza Italia e Pd e arginare noi". Due progetti di riforma, insomma, "contro il Movimento 5 Stelle". Per Di Maio, comunque, "il 'Verdinellum' e il modello tedesco in Senato si insabbieranno".