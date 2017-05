Trump: prima visita di presidente in carica al Muro Pianto

(ANSAmed) - TEL AVIV, 22 MAG - Con la visita al Muro del Pianto, seppure in forma privata, Donald Trump è il primo presidente Usa a recarsi in veste ufficiale sul luogo sacro dell'ebraismo. Prima di lui nessun presidente Usa in carica ha fatto tappa nel luogo: a visitarlo sono stati da Bush a Clinton a Obama, ma nessuno di loro durante il mandato alla Casa Bianca. Oltre a questo va tenuto presente - come hanno ricordato molti analisti parlando di "visita storica" - che il Muro (Kotel in ebraico), come tutta la Città Vecchia, è nella parte est di Gerusalemme, quella che Israele conquistò durante la Guerra dei 6 giorni del 1967 (di cui a breve si ricordano i 50 anni) e che la Comunità internazionale non considera nella sovranità dello Stato ebraico. Prima dell'arrivo di Trump, un funzionario del Consolato Usa a Gerusalemme ha rifiutato di discutere con la controparte israeliana i dettagli della visita del presidente sostenendo che il Muro del Pianto si trova in Cisgiordania. Una frase che ha sollevato scalpore in Israele.