Calcinacci da ponte, chiuso casello Fano A14

(ANSA) - FANO (PESARO URBINO), 22 MAG - Il casello dell'A14 di Fano è stato chiuso in entrambe le direzioni per accertamenti tecnici su un ponte, che non attraversa l'autostrada, da cui sono caduti alcuni calcinacci. Chiuso anche il ponte che sovrasta gli svincoli in entrata e in uscita dall'autostrada e che è una delle strade del centro abitato di Fano, via Visconti. Disagi sulla SS16, dove si è riversato il traffico, compreso quello pesante. Sul ponte ci sono squadre dell'Anas, della polizia municipale di Fano e dei vigilie del fuoco, dato che non è ancora chiaro quale ente abbia competenza sul viadotto. Si sta cercando di capire se si stratta di un problema strutturale oppure no. In corso anche un riunione in Comune, che potrebbe poi sfociare in un incontro in prefettura, a Pesaro.