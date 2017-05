Tunisia: un morto tra i manifestanti a Tataouine

(ANSAmed) - TUNISI, 22 MAG - Un giovane manifestante è deceduto in ospedale a Tataouine, in Tunisia, per le ferite riportate nei disordini di oggi con le forze dell'ordine tunisine che intendevano sgomberare i manifestanti del sit-in di El Kamour. Il giovane potrebbe essere stato investito accidentalmente da un'autovettura della polizia in manovra. I media locali parlano anche di altri feriti e dell'apertura di un'inchiesta sull'accaduto. A Tataouine la polizia stamattina ha fatto ancora ricorso all'uso di gas lacrimogeni per disperdere la folla di giovani radunati da settimane in sit-in a El Kamour per chiedere misure concrete per l'occupazione e maggiori fondi per lo sviluppo regionale. Una parte dei manifestanti ha accettato nei giorni scorsi le misure proposte dal governo, un'altra parte ha invece deciso di proseguire nelle rivendicazioni.