Trump rinsalda l'asse con Israele, chance per la pace

(ANSA) - TEL AVIV, 22 MAG - Donald Trump rinsalda l'asse con Israele. "Credo in un rinnovato sforzo per raggiungere la pace tra israeliani e palestinesi - ha detto il presidente Usa a Gerusalemme in conferenza stampa con il premier israeliano -. E' uno dei compiti più duri ma sono sicuro che alla fine riuscirete a conseguire un risultato". Da parte sua Netanyahu ha "apprezzato il cambiamento della politica americana nei confronti dell'Iran, la coraggiosa azione Usa contro le armi chimiche in Siria, e la riaffermazione del ruolo di leadership degli Usa in Medio Oriente. Vogliamo lavorare insieme in particolare contro le aggressioni in queste regioni e per limitare le ambizioni militari dell'Iran di diventare uno stato nucleare". Netanyahu ha poi "lodato che il presidente Trump sia stato oggi al Muro del Pianto, il primo presidente in carica. Chiedo un applauso", ha aggiunto.