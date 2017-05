Croazia: comunali, premier Plenkovic supera test

(ANSAmed) - ZAGABRIA, 22 MAG - In Croazia si va al ballottaggio in quasi tutte le più grandi città, inclusa la capitale Zagabria, dopo il primo turno delle elezioni amministrative tenutesi ieri, che hanno comunque confermato l'Unione democratica croata (Hdz, conservatori) del premier Andrej Plenkovic come primo partito del Paese. L'Hdz ha vinto in 12 delle 20 province in cui è suddiviso il Paese, contro le cinque conquistate dal centro-sinistra. Il premier si è detto soddisfatto dal momento che i risultati mostrano la prevalenza, seppur non decisiva, dei conservatori a livello nazionale. Una buona tenuta del suo partito a livello locale era cruciale per Plenkovic che nelle prossime settimane dovrà riconfigurare il governo, dopo la dissoluzione della compagine governativa dovuta alla rottura con il nuovo partito populista e centrista Most (Il Ponte). Gli sarà molto difficile formare una maggioranza stabile data la frammentazione della scena politica croata, ma l'esito delle amministrative rafforza la sua posizione negoziale.