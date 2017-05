Una rete antibivacco sotto il pontile

Il sindaco di Forte dei Marmi, Umberto Buratti, ha emesso un’ordinanza per chiudere con una rete nella prossima estate (per il terzo anno consecutivo) la parte sottostante il pontile, spesso al centro di polemiche anche perchè offriva riparo nelle ore più calde ai venditori abusivi.

«Il provvedimento - spiega Buratti - come già negli anni passati, intende scoraggiare i bivacchi, ma anche e soprattutto l'abbandono di rifiuti vari ed escrementi, che provocano nell’area scarse condizioni igieniche». «Questo tratto di arenile - prosegue il sindaco - non è solo il cuore del paese, ma anche uno dei nostri simboli e mantenerlo in condizioni ottimali è un preciso dovere dell’amministrazione comunale. Il rispetto delle regole vale per tutti e il provvedimento preso va in questa direzione, dato che Forte dei Marmi deve garantire il decoro, che è parte determinante della sua funzione turistica. La rete, installata nella parte bassa della struttura, serve da deterrente ad atti non rispettosi delle regole del vivere civile». «La chiusura garantirà comunque il passaggio pedonale sotto il pontile, che rimarrà accessibile a tutti, ma salvaguardato e accudito, come è giusto fare», conclude Buratti.



L’ordinanza è già in fase di notifica alle Autorità di competenza, quali il Commissariato di pubblica sicurezza, la stazione dei Carabinieri, la Capitaneria di Porto di Viareggio, l'ufficio locale marittimo, la polizia municipale e l’Agenzia delle Dogane per gli atti e le verifiche di competenza.