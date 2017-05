(ANSA) - LONDRA, 23 MAG - E' di almeno 19 morti e 59 feriti il bilancio dell'esplosione alla Manchester Arena ieri sera. Lo riferisce la polizia, che tratta l'episodio come un atto terroristico. Il Servizio ambulanze del nordovest (Nhs) spiega che 59 persone sono state trasportate in ospedale, mentre diversi altri feriti lievi sono stati trattati in loco. Ci sarebbero anche dispersi.