Corea nord: Seul chiede aiuto a Papa Francesco

(ANSA) - PECHINO, 23 MAG - Il presidente sudcoreano Moon Jae-in ha chiesto aiuto a Papa Francesco nell'organizzazione di un vertice con la Corea del Nord di Kim Jong-un: lo riporta il JoongAng Ilbo, secondo cui Kim Hee Joong, capo dell'associazione dei vescovi di Seul, è in Vaticano allo scopo di consegnare una lettera di Moon sull'argomento. La richiesta, in altri termini, sarebbe modellata sul ruolo svolto da Papa Francesco nella normalizzazione dei rapporti diplomatici tra Usa e Cuba del 2014. In merito, l'ufficio della Presidenza di Seul ha precisato che la Corea del Sud ha chiesto a Papa Francesco aiuto per la pace e la riconciliazione nella penisola coreana, non per la mediazione relativa a un summit Nord-Sud: "L'arcivescovo Kim è previsto consegni una lettera personale del presidente (Moon Jae-in, ndr) al Papa. Ad ogni modo, la lettera non contiene la richiesta al Papa di aiutare la mediazione di un summit tra Nord e Sud", ha affermato il portavoce Park Soo-hyun in un comunicato.