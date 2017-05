False abilitazioni a 300 camionisti, arresti a Como e Varese

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - La sezione Polizia stradale e la Guardia di finanza di Como stanno eseguendo 12 misure cautelari (7 custodie in carcere e 5 arresti domiciliari) nei confronti di funzionari della Motorizzazione civile e dei titolari di autoscuole. Lo ha comunicato la Polizia stradale di Como. Ne ha dato notizia la Polstrada. I soggetti indagati, secondo le accuse, hanno rilasciato in modo fraudolento abilitazioni relative a Carte di qualificazione del conducente (C.Q.C.) e Certificati di formazione professionale (ADR) ad oltre 300 autotrasportatori. Sono in corso 31 perquisizioni nelle province di Como e Varese.