Spari durante festa nel Napoletano, due ragazze ferite

(ANSA) - NAPOLI, 23 MAG - Spari, la scorse notte, durante una sagra a Castellamare di Stabia, in provincia di Napoli: ferite al piede due ragazze. Le indagini della Polizia di Stato sono in corso. Da quello che al momento è stato accertato, verso l'una mentre era ancora in corso la sagra del carciofo sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco. Due ragazze, di 23 e di 20 anni, sono rimaste colpite probabilmente da proiettili vaganti; nel corso di sopralluoghi sono stati trovati cinque bossoli. Le adolescenti sono state trasportate all'ospedale San Leonardo di Castellammare e non rischiano la vita. Indagini sono in corso.(ANSA).