Yemen: Pentagono, raid contro Al Qaida, 7 uccisi

(ANSAmed) - BEIRUT, 23 MAG - Almeno 7 presunti miliziani di al Qaida sono stati uccisi nelle prime ore di oggi in Yemen in un raid americano compiuto con bombardamenti aerei e l'impiego di forze speciali a terra, secondo fonti citate dall'agenzia americana Ap. L'attacco è avvenuto nella provincia centrale di Marib. Un comunicato del Pentagono, citato anche da media arabi, afferma che sette membri di al Qaida sono stati uccisi in un attacco in cui è stata usata "una combinazione di armi da fuoco leggere e raid aerei di precisione". Fonti della sicurezza yemenita e di clan tribali locali, citati appunto dalla Ap, affermano che elicotteri Usa hanno trasportato soldati americani nell'area. Esponenti tribali locali, in particolare, riferiscono che esplosioni, seguite dal rumore di elicotteri e di sparatorie, sono state udite nell'area di Al Sirim.