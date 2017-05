Arrestato 17enne con accusa lesioni gravi a ex fidanzata

(ANSA) - LIVORNO, 23 MAG - Un 17enne livornese è stato arrestato dai carabinieri di Livorno, con l'accusa di lesioni gravissime ai danni di una coetanea, sua ex fidanzata avvenute nell'aprile scorso. Il ragazzo è stato trasferito in un istituto per minori. Secondo la ricostruzione dei fatti effettuata dai militari, il giovane dopo una banale discussione avrebbe spinto giù la ragazza da un parapetto di 4 metri di altezza. L'episodio risale alla tarda serata del 29 aprile scorso, nella zona degli scali delle Pietre nel quartiere Venezia, quando la ragazza fu soccorsa dal 118 per quella che in primo momento sembrava una semplice caduta dal parapetto. La giovane fu poi operata in ospedale con l'asportazione della milza. La vittima non aveva riferito a nessuno, nemmeno ai genitori, come fossero andate le cose, ma alla versione dell'incidente i carabinieri non avevano mai creduto. Quella sera i due ragazzi non erano soli, e decisive, per la svolta delle indagini, sono state le testimonianze raccolte successivamente dai militari.