Birmania: Unicef, ogni giorno muoiono 150 sotto 5 anni

(ANSA) - GINEVRA, 23 MAG - In Birmania i bambini lottano per la sopravvivenza: fino a 150 al di sotto dei 5 anni muoiono ogni giorno, quasi il 30% soffre di malnutrizione e oltre la metà di tutti i bambini vive al di sotto della soglia di povertà. Lo afferma l'Unicef in un rapporto reso noto oggi a Ginevra. L'Onu per l'infanzia chiede un migliore accesso umanitario presso i circa 2,2 milioni di bambini colpiti dalla violenza, nonché la fine delle violazioni dei loro diritti, ed in particolare l'uso di bambini soldati.