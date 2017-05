Agguato nel Sassarese: vittima, "in giro persona pericolosa"

(ANSA) - SASSARI, 23 MAG - "Ora so che in giro c'è una persona pericolosa". È il lapidario commento di Roberto Pinna, vittima dell'agguato avvenuto ieri notte nelle campagne di Nule (Sassari). Una o più persone hanno cercato di freddarlo con alcune fucilate, ferendolo lievemente all'avambraccio sinistro e colpendo la sua auto mentre tentava di scappare dal suo ovile, di fronte al quale è scattato il tentativo di omicidio mentre si apprestava a lasciare la campagna per rientrare a casa. "Ad una cosa del genere ci stavo pensando, ma non me l'aspettavo", ha detto questa mattina Pinna ai giornalisti. Il padre di Paolo Enrico Pinna, il giovane condannato per il duplice omicidio di Stefano Masala e Gianluca Monni, non ha molti ricordi di quel che è successo ieri sera. "Non ho visto chi mi ha sparato, non stavo certo pensando a guardare". Ma una cosa per lui ora è sicuro: "in giro c'è gente pericolosa per me".