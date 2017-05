Cannabis: Cappato, da oggi distribuisco semi su mio sito

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Il tesoriere dell'associazione Luca Coscioni Marco Cappato comincerà da oggi a distribuire semi di cannabis attraverso il suo sito www.marcocappato.it. Lo annuncia lo stesso esponente radicale in un video, in cui spiega che la sua è un'azione di protesta contro lo stallo della legge per legalizzare il con sumo della cannabis. "A chi li richiede, invierò una lettera nominativa con invito (istigazione) a coltivare e consumare la propria invece di rivolgersi al mercato nero" afferma l'esponente radicale. "Al contrario del consumo, la coltivazione di cannabis in Italia resta severamente punita, con la conseguenza di lasciare un mercato di (almeno) 4 milioni di consumatori arricchire la criminalità per un giro d'affari, tutto illegale, stimato in miliardi di euro" prosegue. "Allo stesso tempo, con l'Associazione Coscioni e altri giuristi, esperti e militanti antiproibizionisti denunceremo il governo nelle sedi competenti per gravi inadempienze" conclude.