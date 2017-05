Falcone: inaugurata mostra ANSA-Miur allo Spasimo di Palermo

(ANSA) - PALERMO, 23 MAG - "Questa è una giornata importante in onore di due persone normali ma speciali, due uomini che sono andati oltre il limite della prudenza e per questo dovremmo sempre essere riconoscenti per quel loro gesto, perché hanno segnato un modo nuovo per raggiungere i i centri di potere occulti". Così il magistrato Daniela Troja ha ricordato a numerosi studenti accorsi allo Spasimo di Palermo i giorni di Falcone e Borsellino, raccontati in oltre 200 foto e 28 pannelli della mostra fotografica ANSA "L'eredità di Falcone e Borsellino", curata da Franco Nuccio e Franco Nicastro. Quello che arriva allo Spasimo è un lungo percorso per tutta l'Italia, iniziato nel maggio 2016 da una scuola dell'Aquila, e che ha interessato tutte le regioni dal Nord al Sud Italia, grazie a un progetto congiunto tra la Direzione generale dello studente, il Miur e l'ANSA. Sono stati migliaia gli studenti che hanno visto la mostra, allestita anche nella sede del Parlamento europeo e della Camera dei deputati, e che torna oggi a Palermo.