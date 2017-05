(ANSA) - MILANO, 23 MAG - Bandiere a lutto a Milano per la tragedia di Manchester. Palazzo Marino ha comunicato che per la giornata di oggi vengono esposte a mezz'asta le tre bandiere, nazionale, europea e comunale, sulla facciata del Comune e negli altri edifici comunali "in segno di partecipazione al dolore e di lutto per la tragedia causata dall'attentato che ha colpito Manchester nella notte".(ANSA).