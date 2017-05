(ANSA) - ROMA, 23 MAG - "Lavoriamo in queste ore perché dal G7 di Taormina arrivi un messaggio il più possibile forte di impegno straordinario comune contro il terrorismo: abbiamo l'occasione per ribadire insieme a Taormina che la vigliaccheria di chi spezza le vite di giovani ragazzi non avrà la meglio sulla nostra libertà". Lo dichiara il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni dopo l'attacco di Manchester.