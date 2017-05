S.Nicola: Emiliano 'inviato' Puglia,la celebrazione è social

(ANSA) - BARI, 23 MAG - Nei panni di 'inviato speciale' per la Puglia, il presidente della Regione, Michele Emiliano, sta documentando e pubblicando sui social in tempo reale, solo con l'ausilio del proprio smartphone, i momenti più suggestivi delle celebrazioni in corso a Mosca per l'arrivo di una reliquia di San Nicola, trasferita temporaneamente da Bari, per la prima volta in 930 anni,domenica scorsa, 21 maggio. "++ Video esclusivo (fatto da me!) ++", ha subito postato su Facebook il governatore, appena atterrato all'aeroporto della capitale Russa: "Siamo appena arrivati a Mosca, guardate l' accoglienza solenne in aeroporto per l'arrivo della delegazione pugliese con la reliquia di San Nicola! Tutta la Russia oggi parla di noi, della Puglia e di Bari".Il governatore, che alcuni hanno già ribattezzato il "più social delle Puglie e di tutte le Russie", è avvezzo all'utilizzo dei social network in maniera autonoma. E anche su Instagram sta documentando, attraverso le cosiddette 'storie', la solennità di ogni evento al quale partecipa.