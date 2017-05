Indonesia: Aceh,eseguita condanna a fustigate contro due gay

(ANSA) - BANGKOK, 23 MAG - E' stata eseguita oggi la sentenza contro due giovani omosessuali condannati la settimana scorsa a 85 fustigate nella provincia indonesiana di Aceh, dove vige la legge islamica. La punizione è la prima di questo tipo ad Aceh per il reato di rapporti omosessuali, verso i quali nell'intera Indonesia la tolleranza delle autorità sembra in diminuzione. Cinque uomini hanno alternato i colpi sulla schiena, che hanno fatto contorcere dal dolore i due giovani di 20 e 23 anni. L'evento è avvenuto nel cortile di una moschea della capitale provinciale Banda Aceh davanti a una folla di migliaia di persone. I due condannati hanno ricevuto 83 fustigate a testa, con una piccola riduzione della pena che ha tenuto conto delle settimane passate in carcere. La coppia era stata arrestata a marzo dopo l'irruzione nella loro camera d'albergo da parte di alcuni vigilantes dell'area, che aveva sorpreso di due giovani durante un rapporto e ripreso il tutto con una telecamera.