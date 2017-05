Morbillo, tre fratellini ricoverati ad Arezzo con loro mamma

Tre bambini malati di morbillo sono ricoverati con la loro mamma nel reparto di pediatria dell’ospedale San Donato di Arezzo.

La famiglia abita a Subbiano (Arezzo) e i bambini, di 4, 10 e 12 anni, frequentano tre scuole diverse del comune casentinese. Per questo motivo, il Dipartimento di igiene pubblica della Asl Toscana sud est ha avviato tutte le procedure del caso per informare gli istituti scolastici e le famiglie dei compagni di classe. Considerato il periodo di incubazione della malattia, sembra che la famiglia abbia contratto il morbillo a Roma. Le loro condizioni sono sotto controllo. La Asl invita la popolazione a vaccinarsi e fa il punto sui dati delle vaccinazioni relativi al 2016. Ad Arezzo oltre 2.500 bambini sono stati vaccinati con percentuali del 95,5% per l’esavalente, l'88,4% per morbillo, parotite e rosolia; il 94,5% per il meningococco C e l’89,3% per pneumococco (coperture a 24 mesi). Leggermente più alte le percentuali nelle coperture a 36 mesi. Il punto dolente restano i vaccini antinfluenzali con una copertura per gli ultrasessantacinquenni che si ferma al 58,3%. Per quanto riguarda l’HPV, si è vaccinato l’81,6% delle bambine. La Regione Toscana sta lavorando, insieme alle Asl, per arrivare ad una copertura vaccinale totale pari al 95% in tutto il territorio.(ANSA).