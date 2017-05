(ANSA) - ROMA, 23 MAG - "Le indagini condotte in Iraq e Siria dimostrano che l'Isis è stato in grado di produrre e usare gas mostarda, con sostanze di bassa qualità e rudimentali, ma è stato comunque capace di farlo. I foreign fighters che combattono con l'Isis potrebbero tornare nei loro paesi d'origine, in Europa o altrove, e tentare di usare questo tipo di armi. Un rischio che viene preso molto sul serio da molti paesi e credo che dovrebbe essere preso sul serio da tutti". Lo ha detto il direttore generale dell'Opac, Ahmet Uzumcu, in un'intervista all'ANSA.