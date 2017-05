(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Il tassista che sabato pomeriggio ha investito una ragazza di 16 anni a Roma, morta dopo due giorni di coma, è indagato per omicidio stradale dalla Procura di Roma. A piazzale Clodio sono in attesa dei risultati dei test alcolemici e tossicologici a cui è stato sottoposto l'investitore e gli inquirenti stanno monitorando una serie di telecamere che hanno ripreso lo schianto avvenuto intorno alle 17 in via dell'Amba Aradam.