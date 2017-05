(ANSA) - PECHINO, 23 MAG - L'ex presidente sudcoreana Park Geun-hye è comparsa dinanzi alla Corte centrale distrettuale di Seul nel processo a suo carico dove deve rispondere di 18 capi d'accusa, tra cui corruzione, abuso di potere e divulgazione di segreti di stato, in aumento sui 13 contestati che portarono al suo arresto a fine marzo, appena due settimane dopo il via libera all'impeachment convalidato dalla Corte costituzionale. Park è giunta in aula, scortata dalla polizia e con le manette ai polsi, indossando la divisa blu carceraria su cui si leggeva chiaramente il numero 503. "La mia posizione è la stessa espressa dal mio avvocato", ha detto l'ex presidente, 65 anni, prendendo la parola dopo che il suo difensore aveva respinto gli addebiti che includono i 59 miliardi di won (circa 52 milioni di dollari) promessi o ricevuti dalle grandi aziende del Paese.